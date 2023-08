Gericht bestätigt Strafen für Klimakleber, reduziert diese aber

Das Landesverwaltungsgericht in Linz bleibt damit auf der schon bei einer Verhandlung im März eingeschlagenen Linie: "Klimakleber" seien für ihre Aktionen zu bestrafen. Eine ordentliche Revision gegen die Entscheidung ist nicht zulässig.

"Befinden uns längst in Klima-Notsituation"

Seitens der Letzten Generation wird versichert, dass alle Strafen weiterhin bekämpft werden. Eine Sprecherin betont: "In Vorarlberg wurde der rechtfertigende Notstand bereits zwei Mal anerkannt." Das werde in Oberösterreich juristisch noch anders gesehen. Die Sprecherin stellt aber klar: "Es ist vor allem auch angesichts dieses Katastrophensommers nicht mehr von der Hand zu weisen, dass wir uns in einer Notsituation befinden und es deshalb legitim ist, was wir tun."