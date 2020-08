Polizei erwischt mutmaßlicher Dealer, weil dieser über Parkplatz rast

Beamte des Stadtpolizeikommandos Liesing wurden am Donnerstag gegen 22 Uhr auf einen Autofahrer aufmerksam, der in der Pfarrgasse in Wien-Liesing zu schnell auf einem Parkpkatz unterwegs war.

Der 22-jährige Lenker wurde angehalten und aufgefordert, sich auszuweisen. Es stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besitzt. Im Zuge der Kontrolle konnten bei dem jungen Mann rund 70 Ecstaytabletten sowie 2.350 Euro in bar gefunden.

Er wurde wegen des Verdachts des Suchtmittelhandels vorläufig festgenommen.

