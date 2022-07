Polit-Streit um befristet vermietete Genossenschaftswohnung

Der KURIER-Bericht über gemeinnützigen Bauträger EBG sorgt für einen politischen Schlagabtausch. Wie berichtet, bietet das Unternehmen via willhaben.at eine 102 m² große Wohnung in Ottakring an. Die Miete ist auf fünf Jahre befristet. Dies ist laut Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz jedoch nur in seltenen Ausnahmefällen möglich.