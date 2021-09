Polit-Disput um neue Bäume: Pflanzereien in der Landstraße

Beide Parteien werden nicht müde zu betonen, wie wichtig ihnen der Klimaschutz ist. Wenn es um konkrete Maßnahmen geht, geraten sich Rot und Grün aber dennoch immer wieder in die Haare. Das ist beim Lobautunnel so, gilt aber auch für die Niederungen der Bezirkspolitik.

Reichlich Anschauungsmaterial dazu lieferte am Donnerstag die Bezirksvertretungssitzung in der Landstraße, bei der ein heftiger Disput um Baumpflanzungen (mit ÖVP und FPÖ in den Nebenrollen) entbrannte.

Die Grünen brachten unter anderem einen Antrag ein, wonach in der Hohlweggasse und in der Mohsgasse jeweils eine Baumallee mit mindestens zehn Bäumen entstehen soll, um das betongraue Fasanviertel – eine sommerliche Hitzeinsel – ein wenig zu begrünen.

Parkplätze müssen bleiben

Eine Begrünung will im Prinzip auch die SPÖ, wie aus deren Anträgen hervorgeht. Aber: „Dies hat unter Berücksichtigung der Parkplatzsituation zu erfolgen“, wie Bezirksvorsteher Erich Hohenberger betont. Den Grünen hingegen scheine es darum zu gehen, möglichst viele Stellplätze zu vernichten. Ihre Allee-Pläne seien nichts weiter als „populistische Maßnahmen“.