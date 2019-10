Bäume pflanzen gegen Klimawandel: Skepsis an Studie

Der Wert von 205 Milliarden Tonnen Kohlenstoff sei viel zu hoch angesetzt, heißt es nun in dem kritischen Beitrag der Forscher um Veldman. Schwerwiegende Mängel hätten zu einer fünffachen Überschätzung des Potenzials neu gepflanzter Bäume für die Eindämmung des Klimawandels geführt. So werde in der Studie etwa davon ausgegangen, dass Böden in Ökosystemen ohne Bäume keinen Kohlenstoff enthalten - in vielen Lebensräumen wie Savannen und Torfmooren sei aber mehr Kohlenstoff im Boden gebunden als in der oberirdischen Vegetation. "Eine ökologische Sanierung könnte viel mehr zu natürlichen Klimalösungen beitragen, wenn wir uns nicht nur auf Wälder fokussieren, sondern uns auch um Grasland, Savannen, Buschland und Torfmoore kümmern", sagt Temperton.

Die Forscher des ETH haben nach erster Kritik an ihrer Studie einige Formulierungen präzessiert, halten aber an ihrer Kernaussage fest: Hauptaussage ihrer Studie sei gewesen zu zeigen, dass Aufforstung ein viel größeres Potenzial hätte, von der Menschheit ausgestoßenes CO2 zu reduzieren, als bisher angenommen. Aufforstung sei das effizienteste Mittel gegen den Klimawandel: Den Forschern sei keine andere Methode mit derartig großer Wirkung beim Entzug von CO2 aus der Atmosphäre bekannt. Wiederaufforstung sei natürlich nicht die alleinige Lösung gegen der Klimawandel. Die rasche Reduktion von CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen, sowie der Schutz bestehender Wälder seien unabdingbar, betonte das Forschungsteam.