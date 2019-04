Tausende österreichische Bäume werden unnötig gefällt

Viel ist nicht mehr zu sehen. Wo bis vor Kurzem noch gesunde Buchen standen, klafft jetzt eine breite braune Schneise im Dornbacher Pfarrwald. Auf einem halben Hektar im Besitz von Stift St. Peter wurde der Baumbestand rigoros abgeholzt. Doch das ist nicht das einzige, was Wolfgang Khutter und Michael Kubik von der Wiener Umweltschutzabteilung ( MA22) beim KURIER-Lokalagenschein bemängeln. Auch die Rinde angrenzender Bäume ist beschädigt, der Erdboden wurde von den schweren Holzerntemaschinen massiv in Mitleidenschaft gezogen. Als Ursache für die Baumfällungen vermuten die Experten aus dem Ruder gelaufene Sicherungsschnitte. Ein immer häufiger auftretendes Problem.

Österreichs Baumbesitzer stehen nämlich vor einem Dilemma: Kommt jemand durch einen umstürzenden Baum oder einen herabfallenden Ast zu Schaden, ist die Haftung nicht einheitlich geregelt. Um gar nicht erst zur Verantwortung gezogen zu werden, schießen Waldbesitzer daher oft über das Ziel hinaus und fällen entlang von Straßen und Wegen weit mehr Bäume als eigentlich notwendig wäre.

Würde bundesweit in allen sensiblen Bereichen so verfahren, wären einer Studie des Umweltbundesamtes zufolge 20 Prozent der österreichischen Waldfläche betroffen.

In Rahmen eines Baumkonvents, an dem neben der Stadt Wien unter anderem Städte- und Gemeindebund, die Umweltanwaltschaften aus Wien, NÖ, OÖ und Salzburg sowie zahlreiche NGOs wie WWF, Umweltdachverband oder Birdlife beteiligt sind, wird daher an einem Leitfaden gearbeitet, der Grundbesitzern zu mehr Rechtssicherheit verhelfen soll.

Ein Baum ist kein Haus

MA22-Chefin Karin Büchl-Krammerstätter erläutert den Kern des Problems: "In der Judikatur wurde es bis dato so gehandhabt, dass der Eigentümer eines Baumes genauso haftet wie der Eigentümer eines Gebäudes. Aber dieser Vergleich funktioniert nicht - denn ein Baum ist als Naturgebilde unberechenbarer als ein Haus. Dieser Haftungsmaßstab ist zu streng."