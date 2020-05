Donaustadt ist Wiens Spitzenreiter bei den Baumpflanzungen

Eine Vorreiterrolle in Sachen Baumpflanzungen will die Donaustadt spielen: Allein in diesem Jahr sollen im flächenmäßig größten Bezirk der Stadt 800 Bäume gepflanzt werden, kündigt Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy ( SPÖ) an. Zum Beispiel diesen Freitag in der Donauturmstraße.