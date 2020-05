1. Platz: Wien ist die grünste Stadt der Welt

Die Meldung nutzte die Stadt Wien natürlich sofort, um Werbung in eigener Sache - vom Öffi-Angebot bis zu den Wiener Parks - zu machen.

Grünraum ungleich verteilt

Tatsächlich macht der Grünraum dank Wienerwald und Donau-Auen rund 50 Prozent der Wiener Stadtfläche aus. Allerdings ist er ungleich verteilt. Ein Blick auf die Zahlen zeigt: Der Anteil an Grünfläche in der Josefstadt liegt etwa bei nur knapp 2 Prozent, in Hietzing hingegen bei mehr als 70 Prozent.