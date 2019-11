Diese zwei Wiener Steakhäuser sind unter den 101 weltbesten

Der Grund für die Auszeichnung: Gäste genießen in dem Restaurant am Schubertring in der Inneren Stadt die beste Auswahl österreichischen Rindfleischs - serviert mit "ausgewählten lokalen Top-Produkten aus nachhaltiger Landwirtschaft".

Auch Wolfgang Puck geehrt

Weltweiter Sieger ist das Restaurant "Firedoor" in Sydney. Der beste Österreicher findet sich übrigens schon auf Platz 6: Wolfgang Puck mit seinem "Cut" in Beverly Hills. Der Kärntner sei eine "kulinarische Institution", heißt es in dem Ranking.