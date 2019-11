Die weltbeste Pizza gibt’s in Wien

Hauchdünner weicher Teig, eine würzige Tomatensauce, durchmischt mit leichtem, mildem Käse. So schmeckt also die beste Pizza Margherita (9,90€) der Welt.

Gebacken hat sie Francesco Calò, Inhaber der Wiener Enopizzeria „Via Toledo“ in der Laudongasse 13 in der Josefstadt. Bei der DOC-Pizzaweltmeisterschaft (Denominazione di origine controllata, Anm.), die vor Kurzem in Nocera Inferiore in der italienischen Provinz Salerno stattfand, wurde er zum besten italienischen Koch der Welt („Miglior Pizzaiolo Italiano nel Mondo“) gekürt.

Calò konnte sich unter mehr als 360 Teilnehmern in drei der 14 Wettbewerbe durchsetzen: Mit seiner Pizza Margherita, der Pizza Classico und seiner eigens kreierten Gourmet-Pizza.

Geschmackserlebnis

Beim KURIER-Lokalaugenschein holt der 33-Jährige gerade die zweite Gewinner-Pizza nach nur 90 Sekunden aus dem 450 Grad heißen Ofen: Die Gourmet-Pizza (17,50 €) mit Zucchinicreme, Fiordilatte, marinierten Zucchini, Provolone del Monaco und Minze.