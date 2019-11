Pizzerien in Wien: Noch nicht ausgezeichnet, aber auch preisverdächtig

La Pausa Die Schlange der Hungrigen reicht meistens bis auf die Straße. Das La Pausa ist der Ableger einer Berliner Mini-Kette und hat Wien-Neubau im Sturm erobert. Pizza-Schnitten kosten 2,80 Euro; besonders beliebt ist die Pizza mit hauchdünnen Melanzani-Scheiben. 7, Neubaugasse 65.

Da Salvatore Kleines Lokal am Stadtrand in Ober St. Veit. Wirbt mit dem Slogan „La vera pizza napoletana“ – und hält dieses Versprechen auch. Neben Klassikern gibt es wechselnde Kreationen mit Pistazie, Radicchio und Co. Eines ist allen Pizzen gemein: der großartig dicke Rand, an dem der Teig so richtig schöne Blasen schlägt. 13., Hietzinger Hauptstr. 153.