Planungsausschuss fixiert umstrittenen Radweg am Naschmarkt

Vassilakou versprach daraufhin eine Park-Lösung für Naschmarkt-Kunden und Bewohner. Erstere sollen in den öffentlichen Garagen in der Nähe eine Stunde lang gratis Parken können, teilte ihr Büro nun in einer Aussendung mit.

Für Anrainer aus Mariahilf werden in den Garagen Lehargasse, Operngasse, Kühnplatz und Windmühlgasse 95 vergünstigte Stellplätze reserviert - pro Monat sollen sie rund 100 Euro kosten.

Fahrbahn wird ausgebessert

Weil die Fahrbahn der Linken Wienzeile starke Schäden aufweist, wird sie im Zuge des Radweg-Baus ab September saniert. Wie der Verkehr in dieser Zeit organisiert wird, werde Ende Juni bekannt gegeben, heißt es auf KURIER-Nachfrage aus dem Büro Vassilakou.