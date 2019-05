Wiener Naschmarkt: Verkehrsressort wirbt am Biertisch für Radweg

„Die Radfahrer müssen mal richtig erzogen werden“, sagt Tatjana Weiler. Die Frau in Kostüm steht im Alfred-Grünwald-Park in Mariahilf einer jungen Sportlerin in Radlerhose gegenüber. Auf einem Metallzaun hinter den beiden hängen mehrere Tafeln und Plakate: Sie zeigen, wo der neue Radweg auf der Linken Wienzeile genau verlaufen soll. „Die Autofahrer sind doch mindestens genau so schlimm“, kontert die junge Frau. „Sie nehmen die ganze Stadt ein.“

Das Verkehrsressort hat am Freitag zu einer zweitägigen Dialogveranstaltung zu dem umstrittenen Radweg-Lückenschluss geladen. Auf Biertischen liegen Äpfel und Süßigkeiten, daneben mehrere ausgedruckte Pläne.