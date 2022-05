Pkw durchbricht Hütteldorfer Brücke und stürzt in den Wienfluss

In der Nacht auf Freitag fuhr ein Mann mit seinem Auto auf der Hütteldorfer Brücke in Wien-Hietzing. Aus derzeit unbekannten Gründen durchbrach er das Geländer der Brücke und stürzte in den Wienfluss. Das Fahrzeug landete auf den Rädern im mehrere Meter tiefer gelegenen Flussbett des Wienflusses.

Als die alarmierten Einsatzkräfte gegen 3.30 Uhr vor Ort eintrafen, saß der Lenker noch schwer geschockt im Fahrzeug. Das Wasser reichte bis zu den Türschwellern und stieg durch den nächtlichen Regen rasch an.

Die Feuerwehr zog das Auto zunächst mit einer Seilwinde aus dem Wasser an das Ufer. Gemeinsam mit der Berufsrettung wurde der Lenker geborgen. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Spital gebracht.