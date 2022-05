Falscher Polizist: Wiener Polizei sucht diesen Täter

Die Polizei warnt seit Monaten vor der Betrugsmasche der "falschen Polizisten", trotzdem gibt es immer wieder Opfer, die den Fake-Beamten Vertrauen schenken. So auch Mitte März, als sich ein Mann - der Teil einer Verbrecherbande ist - als Polizist ausgab und den Koffer eines Pensionisten, der voll mit Wertgegenständen war, in Wien-Mariahilf an sich genommen hat.