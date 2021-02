Pinsel statt Lehrbuch: Studentin wurde im Lockdown zur Künstlerin

Die 23-jährige Isabella H. steht in der Wiener Galerie publicartists in der Josefstadt, ihr gegenüber hängt eine rockige Minnie Maus, daneben eine kesse Daisy Duck in einem roten Abendkleid und eine hämisch grinsende Cruella, die Kult-Bösewichtin aus "101 Dalmatiner".

Es sind Isabellas Bilder, die da an der Wand hängen.

Kaum jemand hätte vor 12 Monaten wohl sagen können, wie sich unser aller Alltag in diesem Jahr verändern würde. Dass auf jedes Tief ein Hoch folgt, zeigt sich anhand der Geschichte von Isabella H. "Niemals", sagt sie, hätte sie sich träumen lassen, dass ihre Bilder einmal in einer Galerie ausgestellt werden.