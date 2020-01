Pilotprojekt gegen Gewalt und für Respekt an Wiener Problemschulen

"Respekt: Gemeinsam Stärker": Unter diesem Titel fungiert ein neues Präventionsprogramm an Wiener Schulen, das am Mittwoch präsentiert wurde. Es soll Schüler, Lehrer und Eltern etwa beim Umgang mit Konflikten unterstützen. Die Initiative wird zunächst in zehn Neuen Mittelschulen gestartet. Sie setzt an einem Standort unter anderem auf eigene Burschen- und Mädchenzimmer.

Das rot-grüne Projekt, für das es auch Unterstützung von der außerschulischen Jugendarbeit geben wird, soll mögliche Probleme wie Mobbing, soziale oder kulturelle Spannungen oder Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht oder sexueller Orientierung thematisieren. Auf dem Programm stehen zum Beispiel Theaterprojekte oder auch Workshops, die sich unter anderem dem Umgang mit verletzenden Postings im Internet widmen.