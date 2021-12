Neuer Obstpark: Pawpaw und Kaki für Strebersdorf

Alle dürfen sich bedienen

Um das zu verwirklichen, stellt die Stadt Grundstücke zur Verfügung und unterstützt mit Logistik. Um Pflanzung und Pflege der Bäume kümmern sich Freiwillige. Bedienen dürfen sich dann aber alle – und zwar nach dem Fair-Use-Prinzip. Das heißt: Man darf so viel mitnehmen, wie man mit beiden Händen tragen kann.

Auf diese Weise sind – neben kleineren Projekten – bereits fünf große Obstparks entstanden. Seit Längerem gibt es jene an der Alten Donau, auf der Donauinsel und in der Seestadt. Jener in Strebersdorf und auch einer am Wienerberg sind nun neu dazugekommen.

Ausgefallenes Angebot

Das Angebot im Strebersdorfer Park ist durchaus ausgefallen: Angepflanzt wurden zum Beispiel Kaki-Bäume (auch Chinesische Quitte genannt) und Pawpaw-Bäume (besser bekannt als Indianerbanane).

Wer konventionelleres Obst lieber mag, wird ebenfalls fündig: Äpfel und Birnen gibt es auch.