Parkraumbewirtschaftung: Landesgesetz soll künftig für Einheitlichkeit sorgen

Dieses gilt als Basis für einheitliche Parkregeln in der ganzen Stadt. Wie diese im Detail aussehen sollen - und darüber scheiden sich die Geister -, muss aber noch in den nächsten Monaten ausgearbeitet werden. Wahrscheinlich ist eine Art Zonenmodell, das unter anderem die Neos fordern: „Wir brauchen einfache Zonen, die sich an der Stadtstruktur orientieren und die jeder versteht. Es muss eine längere Parkdauer von innen nach außen geben, und auch bei den Preisen stellen wir uns vor, dass das Parken in den Bezirken innerhalb des Gürtels mehr kostet als in den Außenbezirken", meint etwa deren Verkehrssprecherin Bettina Emmerling.

Die Reform selbst wird erst nach dern Wien-Wahl im Herbst stattfinden.