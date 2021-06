Parkpickerl: ÖVP Floridsdorf befragt jetzt die Bürger

In einer Studie des Magistrats wurden schon mögliche Parkpickerlzonen definiert. Dort sind aber nur wenige Ausnahmen vorgesehen. Und diese ausschließlich in Industriezonen, nicht in bewohnten Gebieten.

Das Pickerl soll nun im Bezirksparlament beschlossen werden. Ob die Ergebnisse der türkisen Bürgerbefragung daran etwas ändern, bleibt abzuwarten.