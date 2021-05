Wien bekommt ein flächendeckendes Parkpickerl

Wie bereits berichtet wurde vergangenes Wochenende eine neue Lösung für die Parkraumbewirtschaftung in Wien angekündigt. Nun ging es schneller als gedacht: SPÖ-Planungsstadträtin Ulli Sima hat am Mittwoch den Plan für die Parkraumbewirtschaftung in Wien präsentiert. Demnach soll das bestehende Modell für ganz Wien ausgeweitet werden.

Somit sollen die Bezirke 13, 21, 22 und 23 ein Parkpickerl nach den bestehenden Regeln erhalten. In Simmering, wo die Parkraumbewirtschaftung derzeit nur im westlichen Teil gilt, wird sie damit auf den gesamten Bezirk ausgeweitet.

Laut Sima soll in allen Bezirken die gleiche Parkdauer und Parkzeit gelten. Die ursprüngliche landesgesetzliche Regelung sei laut Sima nicht praktikabel, weil damit nicht die Parkdauer regelbar ist, sondern nur die Höhe der Gebühren.

Es folgen nun Untersuchungen in den einzelnen Bezirken, die bis Sommer abgeschlossen sein sollen.