Parkpickerl in Hernals: Letzte Ausnahmezone Heuberg fällt

Seit Einführung der flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung am 1. März 2022 musste immer wieder nachgebessert werden. Nach dem Wegfall der Ausnahmezone am Heuberg, wird es nach aktuellem Stand noch in folgenden Bezirken abweichende Regelungen geben:

Die Wientalstraße von der Bezirksgrenze 13./14. Bezirk bis Albert-Schweitzer-Gasse; Wientalstraße von Albert-Schweitzer-Gasse bis Johann-Schorsch-Gasse; Mauerbachstraße nach der Hohen Wand Wiese (Steinbachtal).

Im 23. Bezirk Teile von Kalksburg und Kaltenleutgeb; Industriegebiete Inzersdorf und Brunner Straße - nur jene Teile des Industriegebietes, wo an beiden Straßenseiten Gewerbegründe liegen.

Im 22. Bezirk im Bereich der Donauinsel: Raffineriestraße und Finsterbuschstraße sowie Dechantweg stadtauswärts ab Biberhaufenweg; Kurzparkzone von 8 bis 11 Uhr bei maximaler Abstelldauer von 2 Stunden. Bezirksbewohner mit Parkpickerl können hier zeitlich unbegrenzt und ohne zusätzliche Kosten parken.

Im 21. Bezirk der Senderparkplatz beim Bisamberg.