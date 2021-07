Pappelteich-Patriotismus: Rettung eines Liesinger Wahrzeichens

Kraftort

Schon in der Früh sitzen Menschen um ihn herum – teilweise auf dem Beton am Ufer, teilweise auf Bänken. Keiner spricht, jeder lässt das Gewässer auf sich wirken, das in seiner Schlichtheit fast so etwas wie Stärke ausstrahlt.

Ja, der Teich ist verwachsen. Aber zwischen Schilf und dem, was nicht-Biologen wohl meist als grausliche Wasserpflanzen bezeichnen, gibt es Seerosen in mehreren Farben – und viele andere Pflanzen und Tiere