Die Wotrubakirche, Wiens kuriosestes Wahrzeichen

Sie sieht sehr ungewöhnlich aus, die Liesinger Wotrubakirche mit ihren riesigen grauen Betonblöcken. Manch einer sagt sogar, sie sei ein bisschen schirch.

Bei der Entstehung in den 70ern gab es darum auch massive Proteste gegen das Bauwerk.

Aber wenn etwas ein bisschen schirch ist und kritisiert wird, versetzt das manchmal die direkte Umgebung in den Verteidigungsmodus – und das verhöhnte Objekt wird umso lieber gewonnen.

So ist das auch mit der Wotrubakirche. In Liesing ist sie so etwas wie das geheime Wahrzeichen und zieht unzählige Ausflügler an.