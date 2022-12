Panettone Pop-up in Wien: Süßes Sizilien zum Verschenken

Nach einem Stopp in München macht das Italo Pop-up "Bocca Bocca" im Kare Cityhaus auf der Mariahilfer Straße 5 Halt. Im Gepäck hat man das Hefegebäck Panettone, hergestellt von kleinen Bäckereien in Sizilien. Geöffnet ist das Pop-up am 16. und 17. Dezember sowie von 22. bis 24. Dezember, die Öffnungszeiten variieren.