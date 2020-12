Pop-up-Shop für Design: Geschenke von Wienerinnen

Nicht weniger als die besten Geschenke der Stadt: Das verspricht das Wiener Designerinnen-Kollektiv "Support Your Local Girlgang Vienna" (kurz: SYLGV, Deutsch: "Unterstütze deine lokale Wiener Mädchenbande") von 8. bis 19. Dezember in der Galerie Ausstellungsraum in der Gumpendorfer Straße 23 im 6. Bezirk.

Unter dem Motto "bestpresentsintown" sind dort in einem temporären Weihnachts-Shop Mode, Schmuck, Accessoires, Deko-Gegenstände und Kunst zu haben. Das Besondere an den Produkten: Sie stammen von kleinen Wiener Labels, die allesamt von Frauen (mit-)gegründet wurden.

Gegenseitige Unterstützung

In dem Kollektiv haben sie sich zusammengeschlossen, um einander gegenseitig zu unterstützen. Gegründet wurde SYLGV von den Modedesignerinnen Katharina Amenitsch und Birgit Rampula. Sie haben in der Galerie Ausstellungsraum schon mehrmals Pop-up-Designshops organisiert, nun gibt es eine extralange Weihnachtsversion.