Kekse für Softies: NY-Style Cookies in neuem Wiener Pop-up

Den Lotus Biscoff und Choclate Chip Cookie hat man auch in veganer Ausführung. Mit dem einheitlichen Preis von 3,95 Euro sind die rein pflanzlichen Kekse übrigens deutlich günstiger als beim Veganista Pop-up nur ein paar Meter weiter. Die "Vookies" kosten dort zwischen 4,90 und bis zu über zehn Euro.

Neueröffnung im Dezember

Ganz nachvollziehen kann Alizadeh-Stanek die Preise nicht: "Die veganen Sorten kosten mich sogar weniger, da weder Eier noch Butter enthalten sind." Bei "Ich bin Süß" soll es für Veganer bald mehr Auswahl geben, jedoch nicht im Pop-up, sondern im eigenen Café.

Bis es so weit ist, muss man nicht mehr allzu lang warten. Noch im Dezember eröffnet das Lokal, in dem dann alle Sorten auch in veganer Ausführung zu haben sein sollen sowie Kaffee und Specials.

Dafür steigt Alizadeh-Stanek auf Schokolade von Valrhona um, einer der bekanntesten Edelschokoladen-Hersteller Frankreichs. Dort sind alle Schokoladensorten vegan, halal und koscher, womit jeder in den Genuss der Cookies kommen kann.