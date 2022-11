Apothecary Bar: Neues Pop-up über den Dächern Wiens

Es gibt eine neue Bar in Wien - zumindest von Mittwoch bis Samstag, ab 16 Uhr. An diesen Tagen wird Das Loft, im 18. Stock des SO/Vienna-Hotels zur Apothecary Bar, powered by Saint Charles. Gegründet im Jahr 1886 als Apotheke in Wien steht Saint Charles heute für hochwertige Naturkosmetik, Aromatherapie und Kräuterheilkunde. Zusätzlich gehört auch die "Spirits Collection" zum Sortiment: darunter Wermut, Kräuterbitter oder Gin, die mit dem traditionellen Apothekerwissen rund um Heilkräuter produziert werden.