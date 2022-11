Berliner Kult-Teegeschäft "Paper & Tea" eröffnet in Wien

Ende 2012 erfolgte die Eröffnung des ersten Paper & Tea Concept-Stores in Berlin Charlottenburg: Bis heute setzt das Unternehmen auf sein multisensorisches Ladenkonzept, in dem Menschen mit allen Sinnen in die wunderbare Welt des Tees und Papiers eintauchen können. Neben Berlin gibt es Standorte in Köln und Hamburg: Aber auch prominente Kaufhäuser wie KaDeWe, Manufactum, Harrods in London oder Maison Plisson in Paris verkauften die Teesorten.