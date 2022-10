Das Restaurant Mader ist das neue Lieblings-Lokal

„Das Restaurant Mader ist wohl unser nachhaltigstes Projekt“, sagt Moritz Baier. „Wir haben auch das gesamte Personal übernommen.“ Die ehemalige Chefin des Restaurant Mader, Sonja Fasching, arbeitet auch jetzt mit.

Im Jahr 1937 haben ihre Großeltern das Restaurant eröffnet, 1967 haben es ihre Eltern übernommen. 1999 hat Sonja Fasching, eine geborene Mader, schließlich übernommen. Aber: „Mein Konzept – also große Mengen und nix in bio – ist am Aussterben“, sagt sie. Der 15. Bezirk befände sich „im Wandel“. Es ziehen viele junge Familien her, darauf müsse man reagieren. „Sonst hätten wir ganz zusperren müssen“.