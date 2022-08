Ottakringer Pool als Vorstufe des Ottakringer Baches

Das Forschungsprojekt ProBach will gemeinsam mit dem Metorologie-Ingenieursbüro Weatherpark, der Boku und anderen Wissenschaftlern bis 2024 untersuchen, welche Bäche in Wien an die Oberfläche geholt werden könnten und welchen Nutzen das für das Stadtklima hätte. Mit der 30 bis 40 Meter langen Test-Fließstrecke in Alt-Ottakring soll gemessen werden, um wie viel Grad die „gefühlte“ Außentemperatur gesenkt werden kann.

Der Schanigarten in Wasserform – schwimmen ist verboten, Füße reinhalten aber erlaubt! – wurde als Idee beim Klimateam aufgenommen. „Entscheidungsträger wie das Jugendzentrum und der Bezirk sind involviert“, heißt es von ProBach. Nur die Finanzierung fehle, wie so oft, noch.

Konkret geh es bei dem dreijährigen Forschungsprojekt um die mögliche Nutzung des Bachwassers und um ein Regenwassermanagement, erklärt Philipp Stern vom Institut Building Research & Innovation.