Grüne wollen in den Brunnen der Stadt baden

„Ich denke hier vor allem an den Brunnen am Schwarzenbergpark, im Rathauspark, Schönbornpark oder auch an die Brunnen im alten AKH, einer davon ist gar abgesperrt“, sagt Ömer Öztas. Als jüngster Abgeordneter der Grünen und Sprecher für Kinder und Jugend, hat er diese Idee auf den Tisch gebracht.

"Bürger sind von selbst auf uns zugekommen, sie wollen eine Bürgerinitiative starten“, sagt er. In Wien sei das Baden oder auch das Füße in den Brunnen reinhängen nicht verboten. Es gibt auch keine Strafen. Die Stadt rät aber dringend davon ab. Baden im Brunnen sei zu gefährlich, unhygienisch und die Umrüstung der Brunnen wäre wegen des Denkmalschutzes schwierig. Die Grünen widersprechen: Basel gilt als Vorbild. Dort gehen Jugendliche und junge Erwachsene, nach der Arbeit nicht nur im Rhein, sondern auch in die Brunnen.