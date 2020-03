Opfer mit Messer bedroht: "War nur ein Spaß"

Die drei Burschen fuhren mit ihrem späteren Opfer in Wien-Donaustadt in der Straßenbahn. Als der 16-Jährige die Bim verließ, folgten ihm die zwei Verdächtigen. Kurz darauf sprachen sie den jungen Mann an und fragten nach Zigaretten und Geld.

Nachdem das Opfer den Unbekannten entgegnete, weder Zigaretten noch Geld bei sich zu haben, drohte einer der drei Beschuldigten mit einem Messer. Doch der 16-Jährige weigerte sich weiter, Geld auszuhändigen.