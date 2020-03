Ladendieb brach in Wien auf der Flucht einer 71-Jährigen die Nase

Am Montagnachmittag beobachtete ein Ladendetektiv einen Mann, der in einem Drogeriemarkt in der Mariahilfer Straße zwei Parfums mitgehen lassen wollte. Der Detektiv verständigte die Polizei und versuchte im Anschluss den mutmaßlichen Dieb anzuhalten.

Doch der Verdächtige hatte andere Pläne und versetzte dem Ladendetektiv einen Stoß, um dann die Flucht zu ergreifen. Dieser nahm jedoch die Verfolgung auf. Auf der Flucht soll der mutmaßliche Täter dann auch noch eine 71-jährige Passantin umgerannt haben, sodass diese verletzt auf dem Gehsteig liegen blieb.

Festnahme

Zeugen eilten der Frau zur Hilfe und verständigten die Rettung. In der Zwischenzeit holte der Ladendetektiv den Beschuldigten ein, dem es auch gelang, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Der 38-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Die 71-jährige Frau wurde mit gebrochener Nase in ein Spital gebracht.