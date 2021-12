ÖVP-Stadtrat: Karl Mahrer übernimmt den Posten selbst

Karl Mahrer, so scheint es, macht in letzter Zeit ziemlich viel richtig. Erst gestern etwa. Da kürte sich Mahrer, der vor einer Woche das Amt des ÖVP-Landesparteichefs von Gernot Blümel übernommen hat, in den Parteigremien auch gleich selbst zum neuen ÖVP-Stadtrat.

Der 66-Jährige beseitigt damit eines der vordringlichsten Probleme, unter dem die türkise Stadtpartei in den vergangenen Jahren litt. Nämlich jenes, dass der eigene Chef in der Wiener Kommunalpolitik wenig bis gar nicht präsent war. Gernot Blümel war in erster Linie immer Finanzminister, dann erst Wiener Parteichef.

Vor allem im Wien-Wahlkampf im Herbst des Vorjahres wurde das offensichtlich: Immer wieder wurde Blümel gefragt, ob er nach der Wahl denn bereit wäre, ein Amt in Wien anzunehmen. Immer wieder zierte er sich. Und verkündete erst dann halbherzig, dass er sich den Wechsel in die Stadtpolitik durchaus vorstellen könne, als es eigentlich schon zu spät war.