ÖVP für Begegnungszone in der Reinprechtsdorfer Straße

Immer verworrener werden die politischen Frontstellungen rund um die Neugestaltung der Reinprechtsdorfer Straße. Eben noch traten, wie berichtet, SPÖ und ÖVP gemeinsam gegen die Grünen und deren angebliche Falschbehauptungen rund um die geplante Verkehrsberuhigung auf. Nun prescht die ÖVP mit eigenen Ideen vor.

Und dabei fällt ein Begriff, der in türkisen Kreisen normalerweise nicht so gerne in den Mund genommen wird: „Eine Begegnungszone im Bereich des Siebenbrunnenplatzes könnte, wie eine italienische Piazza, das Lebensgefühl in Margareten verstärken“, sagt ÖVP-Klubobmann Alexander Maly.