"Öko-Grätzel“ bei Peterskirche: Am Anfang war die Großbaustelle

Am Bauernmarkt, in der Freisingergasse, und am Petersplatz wird an all dem bereits emsig gebaut. Im Juli starten dann die Pflasterarbeiten in der Goldschmiedgasse.

Bereits im Mai sind die Tuchlauben dran: Hier wird erst an der neuen Straßenoberfläche gewerkt, bis der aktuelle vierwöchige Umbau des Lokals Fabios beendet ist.

Kosten werden geteilt

Das ganze „Öko-Grätzel“ wird im Herbst fertig sein. Kostenpunkt: 3,6 Mio. Euro – wobei die Stadt 20 Prozent und die Liegenschaftseigentümer in den betroffenen Straßen 80 Prozent zahlen.

Spitzy hat bereits Erfahrung mit derartigen Public-Private-Partnerships: 2016 wurde die Herrengasse auf sein Betreiben nach diesem Modell zur Begegnungszone, weitere Projekte folgten.

Spitzy wird für die Koordination von den Liegenschaftseigentümern zwar bezahlt, seine Motivation sei aber eine persönliche, sagt er: „Ich möchte die Stadt, wo sie schirch ist, lebenswerter machen.“