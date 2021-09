Weniger Verkehr und mehr Bäume für den Petersplatz

Am Petersplatz ist vieles im Umbruch. Die frühere Erste-Bank-Zentrale an der Nummer 7 wird derzeit in das Luxushotel Rosewood umgebaut. Die Lenikus-Gruppe hat das ehemalige Hofbankier-Wohnhaus in der angrenzenden Freisingergasse eingerüstet, um dort ebenfalls ein gehobenes Hotel zu realisieren.

Und ab dem Spätherbst wird auch der Platz selbst neu gestaltet. Am Mittwoch wurden die konkreten Pläne dafür präsentiert.

Rund um die barocke Kirche in der Mitte des Platzes werden 18 „großkronige“ Bäume gepflanzt, sagt Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). Weiters sind Beete, Stauden, fünf Nebelduschen, zehn Bänke und 40 Radbügel vorgesehen.