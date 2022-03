Die Neuerfindung der Wiener Bezirksmuseen

Die Profis vom Wien Museum haben Maurer zudem mit dem Bundesdenkmalamt vernetzt. Dieses hat bei der Erforschung des Gebäudes geholfen. „Darum wissen wir jetzt, wie die Wände wirklich ausgesehen haben und welches Material früher in den feuchten Räumen verwendet wurde“, so Maurer. Das Wissen fließe in die kommende Ausstellung mit ein.

Mehr Budget

Bei Fragen zu Objekten kann man sich an Restaurator Christoph Melichar wenden. Er hilft bei der Verschlankung von Sammlungen, vermittelt Restauratoren und hat ein Auge auf deren Kostenvoranschläge. Damit unter anderem mehr Restaurierungen durchgeführt werden können, wurde 2022 die Subvention der Stadt um zehn Prozent erhöht – von 810.000 Euro auf 890.000 Euro.