Bezirksmuseen eröffnen Ausstellungen zu "Medizin in Wien"

Die beeindruckenden Bilder dokumentieren Apotheken, Spitäler, Sanatorien und Entbindungsanstalten in vergangenen Zeiten und erinnern an die einstigen Verkaufsräume, Krankenzimmer und Operationssäle. Erhältlich ist das Buch sowohl in den Bezirks- und Sondermuseen als auch im Buchhandel.

Tag der Wiener Bezirksmuseen

Seit 2007 gibt es im März den Tag der Wiener Bezirksmuseen, an dem an allen teilnehmenden Standorten ein stadtgeschichtliches Thema aus der Perspektive des jeweiligen Bezirks präsentiert wird. Vorgeschlagen wird das Jahresthema vom Dachverband, der Arbeitsgemeinschaft der Wiener Bezirksmuseen. Zuvor behandelte Themen sind zum Beispiel „Zu Gast in Wien“ oder „Kino, Theater und Varieté“.



Das detaillierte Programm zum Tag der Wiener Bezirksmuseen findet man hier.

In den Museen gelten die gesetzlichen Corona-Bestiummungen. Der Eintritt ist frei.