Öffi-Baustellen: Bim-Linien nehmen Vollbetrieb wieder auf

Die Wiener Linien raten, bei der Station Josefstädter Straße umzusteigen und wieder eine Station zurückzufahren. Wichtig: An der Josefstädter Straße ist von Montag bis Donnerstag ab 22 Uhr nur ein eingleisiger Betrieb möglich. Die U6 fährt in beide Richtungen über Gleis 1. Der zweite Brückenbahnsteig der Alser Straße in Fahrtrichtung Floridsdorf wird dann ab 2. Oktober erneuert.

Endspurt am Reumannplatz

An der U1-Station Reumannplatz in Fahrtrichtung Leopoldau wird noch zwei Wochen lang an den Gleisen gearbeitet. Rechtzeitig zum Schulbeginn am 4. September soll alles fertig sein.

Bis dahin müssen Fahrgäste, die bis Oberlaa fahren wollen, am Reumannplatz in eine andere U-Bahn umsteigen. Diese steht am gegenüberliegenden Gleis bereit und pendelt alle 12 Minuten nach Oberlaa. Übrigens: Die Nacht-U-Bahn kann durchgehend fahren.