10 Wege, wie Sie die Öffi-Baustellen in Wien umgehen können

Haben sich die ersten Passagiere gerade an die U4-Teilung und die S-Bahn-Sperre (S45) gewöhnt, stehen auch schon die nächsten Umstellungen an. Der Baustellensommer im Wiener Öffi-Netz ist nämlich noch lange nicht vorbei.

Besonders von den Umbauarbeiten betroffen sind in dieser zweiten Phase die Straßenbahnen. Schon seit vergangenen Samstag werden etwa die Linien 40, 41 und 42 umgeleitet. Die Linie 10 wird, ebenfalls seit gestern, in zwei Etappen geführt. Zwischen Joachimsthalerplatz und Westbahnhof sowie zwischen Unter St. Veit und Hietzing. Die Linien 44 und 60 werden dagegen kurzgeführt.

Zweifelsfrei am stärksten spürbar werden die Arbeiten auf der Linie 46. Seit gestern bis 20. August wird der Betrieb komplett eingestellt.

Der Frust zahlreicher Öffi-Nutzer ist damit wohl vorprogrammiert. Dass sich die Freude in Grenzen hält, ist auch den Wiener Linien bewusst. „Aber für noch weniger Begeisterung würden dauerhafte Schäden in unserem Öffi-Netz sorgen. Deshalb sind die Instandhaltungsarbeiten auch so wichtig“, so eine Sprecherin. Ein Überblick: