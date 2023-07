Ein Er-Fahrungsbericht: So lange dauert eine Fahrt mit der U6

Um 9.09 Uhr fährt der Zug schließlich von der Station Am Schöpfwerk ab. Für die Strecke Siebenhirten - Am Schöpfwerk brauchte man in diesem Fall (bis zur Abfahrt Am Schöpfwerk) also 44 Minuten. Normalerweise wären das vier Stationen mir der U6, selbst mit sehr langer Wartezeit dauert das Normalerweise nur zirka eine Viertel Stunde.

Freilich, mit etwas mehr Glück hat man weniger lange Wartezeiten - hier ist natürlich jede Fahrt individuell. Aber für Fahrgäste empfiehlt sich jedenfalls: ein dicker Zeitpolster, vielleicht noch ein dickes Buch zum Lesen - und wenn möglich der Umstieg auf eine andere Route.