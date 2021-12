Apropos Christkindlmarkt: So unvermeidlich wie auf Glühwein und Christbaumschmuck trifft man dort auf den Weihnachtshit „Last Christmas“. Wussten Sie, dass dieser Song ursprünglich „Last Easter“ heißen hätte sollen? Ein Kärntner Radiomoderator hat den Wham-Hit im Jahr 2015 übrigens von 8 bis 10 Uhr in Dauerschleife 23-mal hintereinander gespielt. Dabei wäre das gar nicht nötig: So zählt das Büro für Weihnachtslieder (das gibt es wirklich, es ist eine Servicestelle des Steirischen Volksliedwerkes in Graz) 30.000 Einträge über Lieder, Texte und Gedichte zum Thema Weihnachten. Es gäbe also Alternativen.