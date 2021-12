Lichtermeer-Initiator Landau: "'Danke sagen' allein ist uns zu wenig"

Warum initiieren Sie das Lichtermeer ausgerechnet an diesem Sonntag, an dem auch der Handel geöffnet hat?

Der geeignete Zeitpunkt ist immer Jetzt. Die Idee musste reifen. Der vierte Adventsonntag ist zugleich der Vorabend zum internationalen Tag der Solidarität und damit ein würdiger Anlass. Wichtig ist mir zu betonen, dass die Initiative bewusst überparteilich ist. Es gibt bereits Parteien, die ihre Unterstützung zugesagt, obwohl es keine Reden geben wird und keine Möglichkeit für Politiker sich zu profilieren.

Wer hat seine Unterstützung zugesagt?

Ärztekammer, Gewerkschaft, Volkshilfe und andere Initiativen unterstützen uns. Wir hoffen auf über13.000 oder womöglich mehr Menschen, die mit uns gemeinsam den Ring zum Leuchten bringen und mit 13.000 Kerzen der Corona-Toten gedenken. Selbst, wenn es weniger sind, wird es ein Zeichen sein. Alle die nicht in Wien nicht ab 18h30 dabei sein können, können ein Licht in ein Fenster stellen. Es ist ein wunderschöner Gedanke, wenn sich dieses Licht als Zeichen der Solidarität durch das ganze Land ziehen wird.

Muss die schweigende Mehrheit sich nicht auch Gehör verschaffen, die Stimme erheben?

Vielleicht gelingt es uns am Sonntag, Wien zu einem Ausgangspunkt zu machen, damit diese Aktion auch in anderen Landeshauptstädten ihre Fortsetzung findet. Zudem wird es eine Homepage geben www.yes-we-care.at, um weiteren Aktionen und Initiativen gleichsam eine Plattform zu geben und zu begleiten. Wir wollen die Menschen, die für uns alle täglich außergewöhnliches leisten wie Mediziner und Pflegepersonal unterstützen und natürlich auch als Botschaft an die Politik adressieren, ihnen adäquate Arbeitsbedingungen angedeihen zu lassen und sie anständig zu entlohnen. „Danke sagen“ allein, das ist uns zu wenig.