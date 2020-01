Streit im Hallenbad: Wenn eine Nackte und eine Burkiniträgerin aneinander geraten

Ein Einzelfall

Und während es immer mal wieder Beschwerden über Burkinis in Hallenbädern gebe, habe es den umgekehrten Fall - also Beschwerden von Frauen in Burkinis über nackte Frauen ohne Burkinis - noch nie gegeben, sagt Kotinsky.

Man könnte die ganze Sache also auch einfach als das werten, was sie ist: ein Einzelfall. Ein Streit zwischen zwei Frauen, zu dem es warum auch immer gekommen ist. Er lässt keine Rückschlüsse auf die Allgemeinheit zu. Er ist kein Phänomen, das in Wiener Bädern öfter vorkommt. Es gibt kein koordiniertes Vorhaben von burkinitragenden Frauen, die natürliche und zwischenzeitliche Nackheit in allgemeinen Umkleidekabinen verbieten zu lassen.

Wer so einen Fall vor den Vorhang zerrt, ohne die zweite Seite (nämlich die Frau im Burkini) ihre Sicht der Dinge schildern zu lassen, zündet eine völlig erwartbare Debatte an. Und bei der geht es ausschließlich darum, Hass und Ressentiments gegen Muslimas zu schüren.

Nur in Wien: Christoph Schwarz und Julia Schrenk kommentieren regelmäßig Amüsantes, Skurriles und manchmal auch Nachdenkliches aus dem Alltag der Stadt.