Sudern bringt noch immer nix, man muss schon hingehen

Eben. Im Nachhinein redet es sich leicht, ganz plötzlich überkommt einen dann die Nostalgie:

Das Griensteidl sperrt zu? Aber es war doch ein Literatencafé!

Das Dianabad soll geschlossen werden? Ewig schad' um die Tradition!

Das Charlie P's schlittert in die Pleite? Aber was ist mit all den Erinnerungen?

Das ist absolut verständlich, wirklich. Es wird um das Dianabad genauso schade sein, wie vielleicht um das Charlie P's. (Dem Griensteidl muss man eher nicht nachtrauern).

Aber - und das sei an dieser Stelle ganz exklusiv verraten: Wer nicht will, dass sein Café ums Eck, die Buchhandlung im Grätzel, das Pub, das Tschocherl, das Kino oder sonst etwas, zusperrt, muss auch hingehen.

Sudern, wenn es zu spät ist, bringt leider noch immer genau nix.