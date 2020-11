Nun droht die Rückkehr der Corona-Matte

Auch in der Wirtschaftskammer liefen am Freitag die Telefone übrigens heiß. Branchenmitglieder wollten Informationen. Doch Bundesinnungsmeister Wolfgang Eder musste sie enttäuschen: Er wusste auch nichts Genaues.

Und so lautet sein erster Appell an die Bundesregierung, Verordnungen zeitgerecht zu veröffentlichen. „Für uns als Innung ist es schwierig, Unternehmer zu informieren, wenn wir die Verordnung erst an dem Tag bekommen, an dem sie schon in Kraft tritt. Oder später.“