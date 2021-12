Nischen-Kulturort Le Studio sagt Adieu

"Le Studio" ist das kleine Kino, die kleine Bühne mit 240 Sitzplätzen in der französischen Schule Lycée. Jetzt sperrt es nach dem Lockdown am 13. Dezember auf, um am 30. Dezember für immer zu schließen. Der Grund: Der Vertrag werde von der Schule nicht mehr verlängert. im 19. Jahrhundert wurde dort ein Bildhaueratelier errichtet.

Ab dem 20. Jahrhundert wurde es als „Flieger Kino“ betrieben, ehe es 1971 Teil des Lycée wurde. Die Schule wolle den Raum nun wieder selber nutzen und anderweitig vermieten, erklärte Le Studio Leiter Finzi der österreichischen Nachrichtenagentur. Der letzte Spieltag ist der 30. Dezember.

Abschiedsfilm

Gespielt wird als Abschiedsfilm: The Works and Days (of Tayoko Shiojiri in the Shiotani Basin). Der 480-Minuten-Film wurde in 27 Wochen, in einem Zeitraum von 14 Monaten, in einem japanischen Bergdorf gedreht. Der Titel des Films bezieht sich auf Hesiods Gedicht "Werke und Tage", welches 700 Jahre vor unserer Zeitrechnung verfasst wurde. Es geht um Landwirtschaft, Saat, Pflege und das menschliche Dasein und das Vergehen der Zeit.