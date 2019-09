Studio Molière: Der Liebe und der Kinder wegen in Wien

Im Mai dieses Jahres wurde das „Film-Theater“ wieder in Erinnerung gerufen. Denn die Wiener Festwochen zeigten im Studio Molière die beinahe paradigmatische Uraufführung „Three Episodes of Life“: Marcus Öhrn kombinierte Film mit Theater.

Und nun, am vergangenen Wochenende, starteten Lendais und Finzi mit ihrem Programm unter dem Titel „Le Studio Film und Bühne“: Zunächst sah man einen extrem kurzen Double-Feature-Abend von Silvia Costa, eine Kombination aus „Spiel“ von Samuel Beckett und der kafkaesken Eigenkreation „Wry Smile Dry Sob“, die im März im Vorarlberger Landestheater Premiere hatte und durch gespenstische, sexuell aufgeladene Traumsequenzen besticht. Danach folgte der extrem lange Film „La Flor“ von Mariano Llinás (14 Stunden). In dieser Tonalität soll es weitergehen; Finzi will eine Mischung aus Kinderfilmen, französischen Komödien, die es nicht in die heimischen Kinos schaffen, und Titeln aus seinem Verleih bringen.

Das Leitungsduo hat zwar eine Anschubfinanzierung für das heurige Jahr bekommen (darunter 30.000 Euro von der Stadt Wien und 25.000 Euro vom Bund). Aber es hat nicht viel Zeit, sich zu beweisen. Denn derart selbstausbeuterisch wie bis zur Eröffnung will man nicht weitermachen. Um ein niveauvolles Programm inklusive Vermittlungsangeboten finanzieren zu können, seien 600.000 Euro notwendig.